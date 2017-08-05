В Севастополе «автопробег дружбы» встречали песнями на немецком языке

Участники «автопробега дружбы Берлин-Москва» 4 августа добрались до Севастополя.



Как сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города, на площади Нахимова участников автопробега встречали представители общественности города.



Гостей приветствовала делегация от Севастопольской общественной организации «Общество немцев «Возрождение», представители которой исполнили несколько песен на немецком языке.



В автопробеге по Севастополю и Крыму участвуют 35 человек, прибывших на одном автобусе, восьми автомобилях, одном мотоцикле и нескольких кемперах. «Немецкие гости заехали в Севастополь с целью наладить культурные связи с жителями и поближе познакомиться с историей города», – говорится в сообщении.

Участники автопробега возложили цветы к Вечному огню и Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Они также посетили музыкальный фестиваль ZB fest в Балаклаве, где выступила немецкая группа Scooter.



Колонна заночевала в поселке Учкуевка под Севастополем, а утром, 5 августа, отправилась на немецкое военное кладбище в селе Гончарное, где со времен второй мировой войны захоронены около 23 тысяч немцев.



После этого участники акции направились в Ялту и далее через Керченскую паромную переправу – в Россию. Конечной целью автопробега будет Москва.

«В прошлом году идею автопробега подал профессор Райнер Ротфусс. Он сказал, что мы не согласны с воинственными настроениями, которые нам навязывают в отношении России. Мы воодушевлены тем, как нас приветствуют здесь, несмотря на события второй мировой войны и считаем, что сейчас такие инициативы важнее, чем когда-либо», – цитируют в пресс-службе участницу пробега Бригиту Штаут.

Как сообщается на сайте автопробега, участники стартовали 23 июля в Берлине. Всего в маршрут включены 45 городов России и аннексированного Крыма. На полуостров участники планировали попасть через Керченскую переправу.

Подконтрольные Кремлю власти аннексированного полуострова регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.