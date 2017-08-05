Порошенко пообещал военным летчикам Украины 1 миллиард гривен

На восстановление боеспособности, содержание и эксплуатацию вооружения и техники Вооруженных сил Украины из госбюджета выделен 1 миллиард гривен. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на президента Украины Петра Порошенко, который 5 августа находится с рабочей поездкой в Винницкую область.



«Боевой состав уже обновили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы… В течение первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые военные части уже поставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Міг-29, Ан-26, Л-39, радиолокационные комплексы «Малахит», «Пеликан» и другие», – сказал Петр Порошенко на военном аэродроме в селе Гавришивка, куда он прибыл 5 августа из Василькова на борту боевого истребителя Миг-29, сидя в кресле второго пилота.



Рабочую поездку Порошенко организовал, чтобы поздравить военных летчиков с Днем Воздушных сил, сообщили в президентской администрации.



«Искренне благодарю за безупречную военную службу всех, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины», – сказал президент.

Несколько военных были награждены государственными наградами.



В то же время Петру Порошенко показали пролеты военных самолетов и исполнение учебно-тренировочных упражнений парашютистами.

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается в первое воскресенье августа.