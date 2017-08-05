Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Керчан приглашают на гастроли военного оркестра нацгвардии России

Иллюстрационное фото

Подконтрольные России власти Керчи приглашают горожан на концерт военного духового оркестра национальной гвардии России.

Как сообщает пресс-служба местной администрации, концерт состоится днем в воскресенье, 6 августа, возле городского театра имени Пушкина.

В оркестре принимают участие военнослужащие российской нацгвардии из воинской части № 6915.

В администрации города зовут на концерт всех желающих.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG