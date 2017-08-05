Керчан приглашают на гастроли военного оркестра нацгвардии России

Подконтрольные России власти Керчи приглашают горожан на концерт военного духового оркестра национальной гвардии России.



Как сообщает пресс-служба местной администрации, концерт состоится днем в воскресенье, 6 августа, возле городского театра имени Пушкина.



В оркестре принимают участие военнослужащие российской нацгвардии из воинской части № 6915.



В администрации города зовут на концерт всех желающих.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».