Вице-премьер России Рогозин, объявленный персоной нон-грата в Молдове, встретился с президентом Додоном в Иране

Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном в Тегеране (Иран), где оба присутствовали на церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роугани. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«В посольстве России в Иране состоялись переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном», – написал Рогозин на своей странице в Twitter, разместив соответствующую фотографию.

Деталей встречи Рогозин, который является спецпредставителем российского президента Владимира Путина по урегулированию конфликта в сепаратистском регионе Молдовы Приднестровье, не уточнил.

В то же время Игорь Додон ранее заявил журналистам, что речь будет идти о недавнем решении правительства Молдовы относительно объявления Рогозина персоной нон-грата.

28 июля Рогозин попытался посетить Приднестровье для участия в церемонии в честь 25-летия так называемой «миротворческой операции» России. Но Румыния отказала в разрешении самолету с Рогозиным войти в свое воздушное пространство. Напомним, Рогозин находится под санкциями Евросоюза из-за участия в конфликте на востоке Украины.

В Молдове назвали празднование 29 июля в Приднестровье провокационным, поскольку Кишинев неоднократно просил Москву отозвать 1,5 тысячи своих военнослужащих с территории Молдовы и заменить их международными наблюдателями.

В правительстве Молдовы заявили о противоречивых публичных заявлениях Рогозина об этой стране, ее народе и руководстве, высказанных 28 июля, объявив его 2 августа персоной нон-грата.

Самопровозглашение «независимости» в основном русскоязычного региона Приднестровья от Молдовы 1990 года не признал никто в мире.

В течение 1992-1993 годов продолжалась короткая война между молдовскими войсками и сепаратистами Приднестровья, тогда несколько сотен людей погибли с обеих сторон.