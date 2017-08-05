Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Городские службы Евпатории жалуются на аварии в электросетях из-за жары

Иллюстрационное фото

Жаркая погода способствует увеличению нагрузки на электрические сети в Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.

По информации пресс-службы, евпаторийцы и гости города включают дополнительные бытовые приборы, из-за чего потребление электроэнергии возросло на 13 МВт.

В результате повышенной нагрузки в сетях возникают локальные аварии. Проблемы наблюдаются сразу в нескольких районах города.

«Бригады Евпаторийского РЭС «Крымэнерго» занимаются устранением аварий. Стабилизирована ситуация по подаче электроэнергии в 12 домов по улице 9 Мая и в старом городе. Ведутся восстановительные работы на трансформаторной подстанции, там необходимо заменить сгоревший трансформатор. Эта локальная авария вызвала отключение 20 домов по улицам Пионерской и 8 Марта. Выясняются причины перебоев с электроэнергией в домах по двум улицам микрорайона Спутник-1», – говорится в сообщении.

Евпаторийские энергетики просят с пониманием относиться к возникающим неудобствам и экономно расходовать электроэнергию.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG