Городские службы Евпатории жалуются на аварии в электросетях из-за жары

Жаркая погода способствует увеличению нагрузки на электрические сети в Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.



По информации пресс-службы, евпаторийцы и гости города включают дополнительные бытовые приборы, из-за чего потребление электроэнергии возросло на 13 МВт.



В результате повышенной нагрузки в сетях возникают локальные аварии. Проблемы наблюдаются сразу в нескольких районах города.



«Бригады Евпаторийского РЭС «Крымэнерго» занимаются устранением аварий. Стабилизирована ситуация по подаче электроэнергии в 12 домов по улице 9 Мая и в старом городе. Ведутся восстановительные работы на трансформаторной подстанции, там необходимо заменить сгоревший трансформатор. Эта локальная авария вызвала отключение 20 домов по улицам Пионерской и 8 Марта. Выясняются причины перебоев с электроэнергией в домах по двум улицам микрорайона Спутник-1», – говорится в сообщении.



Евпаторийские энергетики просят с пониманием относиться к возникающим неудобствам и экономно расходовать электроэнергию.