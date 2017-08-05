Крымский театр Горького собрался дебютировать в Ярославле

Артисты Крымского академического русского драматического театра имени Горького впервые выступят на сцене российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле.



Как сообщает пресс-служба Министерства культуры подконтрольного России правительства Крыма, гастроли крымского театра в этом городе запланированы на 26-28 сентября при поддержке министерства в рамках договоренностей с департаментом культуры Ярославской области.



Основу репертуара театра составят произведения классики и современной драматургии.



«Выбирая из обширной афиши театра, насчитывающей около полусотни названий, спектакли для показа в Ярославле, администрация театра решила пойти по несколько неожиданному пути. И остановила свой выбор не на произведениях русской классики, коих в репертуаре больше двадцати. Коллектив театра решил показать взыскательной ярославской публике диаметрально противоположные постановки», – говорится в сообщении.



Во время гастролей в Ярославле крымский театр, в частности, представит пьесы по произведениям «Страсти по Торчалову» Никиты Воронова и «Незаконные невесты» Марка Камолетти.