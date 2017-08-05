В Крым с украинского материка прибыли всего 5% туристов – Минкурортов Крыма

Большинство туристов в Крыму предпочитают отдыхать на его южном берегу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма.



«Больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма – 46% от общего количества туристов, на западном побережье Крыма – 21,5%, на восточном побережье Крыма – 18%, в крымском предгорье – 14,5%. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила 64,6%», – говорится в сообщении.



По данным министерства, с украинского материка на автотранспорте через пункты пропуска «Армянск» и «Чонгар» в этом году прибыли всего 5% отдыхающих. Большинство туристов, по информации ведомства, добираются до полуострова с помощью авиатранспорта и паромной переправы – 48% и 47% соответственно.



В министерстве утверждают, что с января по июль Крым посетили 2,8 миллиона человек.