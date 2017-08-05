В крымском Минобразе сообщают о покупке новых школьных автобусов

В Крыму за средства местного бюджета закуплены пять новых школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи подконтрольного России правительства Крыма.



По ее информации, автобусы закуплены в рамках государственной программы развития образования в Крыму до 2018 года.



«В ближайшее время планируется получение новых школьных автобусов, приобретаемых за счет средств федерального бюджета. Всего за 2014-2016 годы для крымских школ приобретены 189 новых автобусов, в том числе 99 школьных автобусов – за средства, выделенные из федерального бюджета бюджету Крыма и 90 школьных автобусов – за счет средств бюджета Крыма», – отмечают в пресс-службе.



По данным ведомства, бесплатная перевозка крымских детей к местам обучения и обратно осуществляется для 18,6 тысяч учащихся из 274 школы в 655 населенных пунктах.



Перевозку осуществляют 400 автобусов, 367 из которых – школьные автобусы, приобретенные за бюджетные средства, 34 – автобусы автотранспортных предприятий, предоставляющих транспортные услуги на основании договоров.