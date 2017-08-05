В Минобороны России отправили в Абхазию 1,5 тысячи своих военных

Около 1,5 тысяч российских военнослужащих по призыву прибыли на российскую военную базу в Абхазии для дальнейшего прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.



По ее информации, на российской военной базе в Абхазии завершено комплектование подразделений соединения личным составом в рамках весенней призывной кампании 2017 года.



«До прибытия на военную базу новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки и были приведены к военной присяге на территории воинской части Южного военного округа, расположенной в Адыгее. Все военнослужащие прошли тщательное медицинское освидетельствование, сдали тесты на профессиональную и психологическую пригодность», – сказано в сообщении.



В российском оборонном ведомстве отмечают, что около 30% молодых военнослужащих имеют высшее образование, до 40% – среднее специальное.



Около 25% личного состава прошли подготовку в школах ДОСААФ России и имеют военно-учетные специальности, среди которых – водители автомобилей категории «С», «Д», «Е», автомобильных пневмоколесных кранов, а также топливо-заправочных средств.



Россия признала независимость Абхазии после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. ООН по-прежнему считает Абхазию частью Грузии, а Тбилиси настаивает, что Москва оккупировала территорию Абхазии и Южной Осетии.



