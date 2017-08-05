В Керчи сносят дачи ради строительства автоподходов к будущему Крымскому мосту – СМИ

В Керчи на территории садового некоммерческого товарищества «Залив» начался снос дачных участков членов кооператива. Об этом сообщает местное издание Керчь.ФМ со ссылкой на членов кооператива.



Дачники сообщают, что тяжелая техника, которая сравнивает с землей их участки, работает уже неделю. Эти участки расположены на территории, по которой будут пролегать будущие автоподходы к строящемуся Крымскому мосту.



Издание также приводит видео процесса. На нем люди возмущены и называют рабочих «варварами».



При этом члены товарищества утверждают, что им так и не выплатили обещанную компенсацию.



«В настоящий момент собственникам земельных участков так и не была выплачена компенсация за изымаемые участки, пока их не сносят. Остальным членам кооператива, которые не успели приватизировать свои дачные участки, были предложены взамен изымаемых участки, которые были распределены между членами кооператива. Однако документы, дающие право пользования данными участками, решения исполнительного комитета о выделении данных участков до сих пор не были оформлены, и не выданы гражданам на руки», – пишет Керчь.ФМ.



Члены кооператива заявляют, что им не хватает отведенного времени, чтобы перевезти имущество из старого садового участка на неоформленный новый.



«Не у всех есть возможность самостоятельно разобрать все, что в течение не одного десятка лет строилось, городилось и выращивалось. Однако на это никто не обращает внимания. Некоторые дачники, уже начавшие разбирать дачи в силу своих возможностей, приходят на абсолютно ровную поверхность, где еще вчера стояла их дача», – говорят они.



Ранее члены товарищества «Залив» заявляли, что недовольны предложенной им компенсацией, поскольку она меньше кадастровой стоимости их дачных участков.