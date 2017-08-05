Сафари-парк «Тайган» пополнился двумя редкими краснокнижными питомцами

На этой неделе в крымский сафари-парк «Тайган» из цирка доставили двух шимпанзе. Об этом сообщил Крым.Реалии владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

По его информации, для сафари-парка «Тайган» это уникальное приобретение, поскольку ранее шимпанзе в нем никогда не обитали.

«Прием пары шимпанзе в парк «Тайган» это большое и очень ответственное событие.

Во-первых, эти животные занесены в международную Красную книгу. Во-вторых, это высшие приматы, которые по биологическому составу всего на две пары хромосом отличаются от человека. Эти животные очень умные и очень сильные. Их содержание требует особых навыков и усилий от персонала», – рассказал Олег Зубков.

Бизнесмен сообщает, что шимпанзе поступили из цирка, где они отработали много лет.

«Животные поступили из цирка, где прожили 14 лет. Самец по кличке Семен здоров и очень крепок, а вот самка Лиза приехала с таблетками, так как у нее хроническое нервное заболевание. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы шимпанзе освоились и хорошо жили в парке львов «Тайган», – рассказал Зубков.

Сафари-парк «Тайган» расположен на 32 гектарах в Белогорском районе Крыма. В нем проживают около 50 тигров, 100 львов и две тысячи других животных и птиц.