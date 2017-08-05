В Швейцарии закрыли дело об отмывании денег в отношении российского экс-министра

В Швейцарии закрыто уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, обвиненной в отмывании денег.



Как сообщает Радіо Свобода со ссылкой на швейцарскую газету Blick, прокуратура заявила, что Москва не предоставила правовой помощи следствию, потому не удалось выявить достаточных доказательств фактов отмывания денег.



Скрынник согласилась оплатить судебные расходы в размере 16 тысяч франков, а доступ к арестованным ранее ее банковским счетам был возобновлен еще в феврале.



Расследуемое в отношении Скрынник дело было начало в Швейцарии в 2013 году, когда власти страны отнеслись с подозрением к происхождению на ее счетах 140 миллионов долларов в течение пяти лет.



В 2015 году швейцарская прокуратура арестовала более 60 миллионов долларов на счетах экс-министра в рамках расследования дела об отмывании денег. При этом Скрынник утверждала, что не имеет в Швейцарии никаких счетов.



В октябре 2015 года ее исключили из «Единой России» за «дискредитацию партии и утрату связи с ней».



Елена Скрынник занимала должность министра сельского хозяйства в 2009-2012 годах. После отставки она поехала жить во Францию.