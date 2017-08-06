В крымском Минздраве уверяют, что проблем с лекарствами на полуострове нет

В Крыму нет проблем с лекарственными препаратами, в том числе для групп населения с серьезными заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения подконтрольного России крымского правительства со ссылкой на заместителя министра Николая Деркача.



Он утверждает, что на полуострове имеются в наличии все необходимые медикаменты.



«На сегодняшний день крымчане полностью обеспечены лекарственными препаратами, как по региональной, так и по федеральной программе. Порядка 70% годовой потребности медикаментами обеспечено. У нас сейчас активно идут поставки из министерства здравоохранения России препаратов для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции», – сказал Николай Деркач,



По его информации, сегодня в Крыму зарегистрированы порядка 56 тысяч федеральных и около 240 тысяч региональных льготников.



Это люди с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, онкологией и другими заболеваниями, а также те, кто помимо патологий имеют инвалидность.



С обеспечением их лекарствами проблем тоже нет, утверждают в Минздраве Крыма.