Крымчан предупреждают об мошенниках-электриках

В государственном предприятии «Крымэнерго», подконтрольном России, рекомендуют остерегаться мошенников, которые предлагают услуги по «ускорению процесса технологического присоединения к электрическим сетям». Соответствующее сообщение обнародовано на сайте ведомства.



По информации «Крымэнерго», в последнее время поступает жалобы на действия так называемых «посредников», которые за вознаграждение предоставляют указанные услуги.

«К сожалению, в последнее время в Крыму активизировались различного рода посреднические структуры, предлагающие свои услуги по «ускорению» оформления документов и реализации технических условий. Обращаем ваше внимание на рискованность подобных схем и просим не вступать в контакт с так называемыми «посредниками», которые мошенническим путем создают дополнительные финансовые нагрузки для потребителей», – говорится в сообщении.



В компании напомнили, что сроки исполнения обязательств по техприсоединению к сетям регламентированы законодательством и заверили, что не имеют никакого отношения к посредникам.