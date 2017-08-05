В Крыму открыли памятник Фиделю Кастро

В поселке Оленевка Черноморского района установили памятник бывшему кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Монумент ему поставлен на берегу Черного моря в рамках фестиваля «Extreme Крым», сообщает Крыминформ.



Памятник представляет собой высеченную глыбу с небольшой скамейкой. На памятнике – граффити с портретом Кастро и его цитатой: «Победа – это упорство». «Неподалеку от этого места будет построена набережная имени великого политического деятеля и большого друга России – команданте Фиделя Кастро», – гласит надпись на примыкающей каменной табличке.



Монумент выполнен из местного материала – известнякового камня, завил вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Дмитрий Полонский.



«Здесь все символично. Задумка в том, что со скамейки можно любоваться прекрасным закатом», – пояснил он, заявив, что у Крыма и Кубы «много общего».



Кубинский революционер Фидель Кастро руководил страной в течение 47 лет. В июле 2006 года из-за болезней Кастро временно ушел в отставку, прежде чем официально передал власть своему брату в 2008 году. В последние годы Кастро редко появлялся на публике, хотя продолжал писать газетные статьи.



Он умер 25 ноября 2016 года в Гаване в возрасте 90 лет. С 26 ноября в стране был объявлен девятидневный траур.



Сообщалось, что после смерти Кастро парламент Кубы принял закон, запрещающий устанавливать памяти памятные статуи в честь него и называть его именем общественные места. Такова была воля покойного кубинского лидера, заявил его брат Рауль Кастро.