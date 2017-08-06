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Совет безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи

Межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-14 на стартовой площадке в КНДР, 5 июля 2017 года

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Разработанная США резолюция предусматривает запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи, что сократит экспортные поступления Пхеньяна, которые составляют 3 миллиарда долларов, на миллиард.

Вашингтон добивался усиления санкций против Северной Кореи после запуска ней двух межконтинентальных баллистических ракет в июле 2017 года.

28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Текущие решения ООН запрещают Северной Корее разрабатывать любые баллистические ракеты и ядерные технологии, но страна продолжает реализовывать свои военные программы.

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