На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных – штаб

В зоне боевых действий на Донбассе 5 августа ранения получили трое украинских военных. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на штаб украинской военной операции.

По этим данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 31 обстрел, но не применяли вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров.

«На Луганском направлении около 19:00 сепаратисты выпустили не менее 12 мин калибра 82 миллиметра по опорному пункту в Крымском. В результате обстрела двое бойцов получили ранения», – говорится в утренней сводке.

Еще один боец, как говорится в сообщении, был ранен возле поселка Луганское на Донецком направлении.

В группировке «ДНР» украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Донецка. В группировке «ЛНР» насчитали семь обстрелов со стороны ВСУ 5 августа – вблизи населенных пунктов Славяносербск, Желобок, Калиново, Молодежное и Логвиново.