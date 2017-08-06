Правозащитники требуют беспрепятственного возвращения несовершеннолетних украинцев из Крыма

Представители «Крымской правозащитной группы» рекомендуют правительству Украины внести изменения в нормативно-правовые акты для беспрепятственного возвращения несовершеннолетних жителей Украины из аннексированного Крыма. Об этом говорится на сайте «Крымской правозащитной группы».

«Действующее нормативное регулирование порядка въезда в Крым и выезда из него в нарушение положений ст. 24 Конституции Украины лишает родителей, их детей, а также других граждан Украины, постоянно проживающих на территории Крыма, права на свободу передвижения по территории Украины (ч.1 ст.33 Конституции Украины) и возвращения на место жительства», – отметили правозащитники.

Сообщается, что 5 августа правозащитники зафиксировали факт задержания на КПВВ «Чонгар» сотрудниками украинскими пограничниками несовершеннолетней гражданки Украины с бабушкой при попытке выезда с аннексированной территории Крыма.

«Составление админпротокола пограничники аргументировали тем, что у ребенка есть документ о выезде за границу, у которого закончился срок действия. При этом ребенок три недели назад въехал в Крым без проблем», – сообщила правозащитникам бабушка ребенка.

Она добавила, что через 40 минут ожидания у девочки ухудшилось самочувствие, так как температура воздуха на улице была около 40 градусов тепла.

Сообщается, что родители ребенка, которые находились за пределами пункта пропуска на материковой Украине, обратились с жалобой по телефону «горячей линии» Госпогранслужбы Украины.

«Они получили разъяснение, что протокол, о котором заявляли ранее, составлять не будут. По телефону «горячей линии» разъяснили, что ребенка вместе с бабушкой задержали «для беседы». Примерно через 20 минут после обращения родителей ребенка в СМИ и звонка на «горячую линию» Погранслужбы, крымчанку с ребенком пропустили на подконтрольную Украине территорию», – отмечают правозащитники.

По информации «Крымской правозащитной группы», представитель Госпогранслужбы Украины Максим Сорока отметил, что существует Постановление Кабинета Министров № 367, которое запрещает въезд и выезд на/с территорию аннексированного Россией Крыма несовершеннолетним гражданам Украины без документа ребенка о выезде за границу. Но по его словам, решения о выезде детей из Крыма только по украинским свидетельствам о рождении принимаются в индивидуальном порядке в каждом отдельном случае.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».