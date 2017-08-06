В правительстве Германии предложили отложить тему Крыма до освобождения Донбасса

Уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства» Гернот Эрлер выступил против обсуждения вопроса о статусе аннексированного Россией Крыма до урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом 6 августа сообщает издание Deutsche Welle.

Сообщается, что по словам Эрлера, в Европе есть консенсус относительно того, что «сначала нужно сконцентрироваться на политическом урегулировании конфликта на востоке Украины», а уже потом, на более позднем этапе этого «политического процесса» переходить к обсуждению темы аннексированного полуострова.

Слова Эрлера стали заочной ответом на комментарий председателя Свободной демократической партии Кристиана Линднера, который накануне выразил мнение о необходимости откорректировать курс Берлина в отношении России.

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».