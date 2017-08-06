Часть Крыма осталась без света из-за жары – «Крымэнерго»

Ночью 6 августа из-за аварии на подстанции «Старый Крым» были обесточены некоторые населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма. Об этом крымскому информагентству «РИА Новости Крым» сообщил руководитель предприятия «Крымэнерго» Виктор Плакида.

«Причина (отключения электроснабжения – КР) – аномальная жара, очень высокие температуры и нагрузки. Этим, к сожалению, вызваны отклонения от нормы в работе оборудования», – отметил Плакида.

По его словам, ночью на подстанции проходили работы по восстановлению вышедшего из строя оборудования.

«Сейчас дана команда на ввод в работу оборудования, которое было восстановлено», – отметил Плакида.

Он добавил, что более подробную информацию о произошедшем отключении света в «Крымэнерго» смогут сообщить после того, как будет завершено расследование случившегося.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.