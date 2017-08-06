На трассе «Феодосия-Симферополь» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, грузового «Mercedes-Benz» и «ВАЗ 2111». В результате ДТП пострадали 2 человека. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе крымского Главка МЧС России.

«Водитель автомобиля «ВАЗ 2111», выезжая на Феодосийскую трассу со стороны Коктебеля, не заметил движущийся на встречу грузовой автомобиль «Mercedes-Benz», вследствие чего произошло столкновение. В результате ДТП пострадала девушка, которая была доставлена в Феодосийскую городскую больницу в травматологическое отделение еще до приезда спасателей. Также мужчина 1992 года рождения, который от медицинской помощи отказался», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «в целях предупреждения возгорания топлива, спасатели отсоединили клеммы аккумуляторов транспортных средств от бортовой сети а также произвели смыв розлива горюче-смазочных материалов с дорожного полотна».

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.