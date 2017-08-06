На юге Крыма будут периодически отключать свет – Минэнергетики России

Из-за превышения нагрузки на воздушной линии «Симферопольская–Ялта» Министерство энергетики России ввело графики временного отключения электричества на южном берегу полуострова. Об этом сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на российское министерство.

«6 августа в 10:33 по Москве отдана команда на введение графиков временного отключения потребления в объеме 8 МВт в энергорайоне ЮБК. Причина: превышение допустимой токовой нагрузки по ВЛ 110 кВ «Симферопольская–Ялта», – говорится в сообщении.

Ночью 6 августа из-за аварии на подстанции «Старый Крым» были обесточены некоторые населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма. В компании «Крымэнерго» отключения света связывают с аномальной жарой на полуострове.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.