В Феодосии на отремонтированной за 13 миллионов дороге появились трещины – СМИ

В Феодосии дорога на улице Панова, которую отремонтировали в прошлом году за 13,7 миллионов рублей (около 6 миллионов гривен – КР) покрылась мелкими трещинами. Об этом 6 августа сообщает местное издание Kafanews.

В издании отметили, что в 2016 году дорожные работы проводились в рамках выполнения работ по строительству системы водоснабжения.

«Кроме работ непосредственно на двух резервуарах емкостью по 500 кубических метров, подрядчик должен был произвести разборку и восстановление асфальтного покрытия по улице Панова и заасфальтировать часть улицы Щебетовская», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что феврале этого года жители улицы вышли на митинг против проезда по их улице большегрузных машин, которые ежедневно едут по этому маршруту на кирпичный завод и обратно, разрушая дорогу.

Ранее, 4 июня сообщалось, что в Феодосии возобновили работы по ремонту канализационного коллектора, начатого в сентябре 2016 года. Подконтрольный Кремлю глава феодосийского подразделения предприятия «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш заявлял, что коллектор восстановят к лету 2017 года.



