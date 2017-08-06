В Афганистане задержали грузовик с 16 тоннами взрывчатки

Афганские власти сообщили 6 августа о задержании в Кабуле грузовика с пакистанскими номерными знаками, который перевозил более 16 тонн взрывчатых веществ. Об этом сообщает Радіо Свобода.
Сообщается, что взрывчатка была размещена в коробках, обозначенных в качестве корма для птиц, указывает Национальное управление безопасности Афганистана.
«Грузовик был загружен взрывчаткой, чтобы делать бомбы, жилеты самоубийц, осуществлять террористическую деятельность в Кабуле», – говорится в сообщении.
Власти Афганистана также информируют о задержании пятерых человек в связи с этим инцидентом.
По оценкам ООН, в результате вооруженного конфликта в Афганистане с января 2009 года погибли более 26 с половиной тысяч гражданских.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: