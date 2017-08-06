Лавров: «Россия чувствует готовность США к продолжению диалога»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 августа заявил, что несмотря на напряженность в двусторонних отношениях и введение новых санкций против Москвы, он считает, что США готовы продолжать диалог с Россией по сложным вопросам.

«Мы почувствовали готовность наших американских коллег продолжать диалог, и я думаю, что альтернативы этому нет», – сказал Лавров после завершения встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном за кулисами саммита стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин Маниле.

Российский министр также подтвердил, что встреча спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Уолкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в ближайшее время.

Ранее Лавров сообщил, что объяснил Тиллерсону по его просьбе мотивы решений Москвы после объявления о новых санкциях Вашингтона.

Американская сторона пока не комментировала переговоры с Лавровым в Маниле.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Москвы. Это был шаг, который, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, означает полномасштабную торговую войну против Москвы. Законодательство, принятое Конгрессом, имеет целью наказать Россию за военную агрессию в Украине и за возможное вмешательство в прошлогодние президентские выборы в США. Конгресс также ввел санкции в отношении Ирана и Северной Кореи.

Тиллерсон 1 августа заявил, что, хотя отношения Вашингтона с Россией «по-прежнему испытывают значительный стресс», в его отношениях с Лавровым «нет воинственности».