В Якутске активисты вывесили банер в поддержку Сенцова неподалеку от его исправительной колонии

В Якутске активисты вывесили банер с надписью Free Sentsov на мосту через озеро Сайсары, в семи километрах от исправительной колонии, в которой находится украинский политзаключенный из Крыма Олег Сенцов. Об этом в своем Фейсбуке сообщила участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

«Якутск, республика Саха, мост через озеро Сайсары. В двадцати минутах – ИК-1, где находится Олег Сенцов. Семь с половиной километров. С помощью льняного полотна и розового баллончика изготовили растяжку и разместили ее на мосту таким образом, чтобы ее было видно прохожим и жителям домов напротив», – написала она.

В июне этого года участница российской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина, а также активистка Ольга Борисова из Pussy Riot Theathre поздравили удерживаемого в России украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова с днем рождения.

Pussy Riot – российская панк-рок-группа, действующая на принципах анонимности и осуществляющая свои выступления в форме несанкционированных акций в не предназначенных для этого местах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.