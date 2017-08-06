Франция: прокуратура начала расследование попытки нападения у Эйфелевой башни

Во Франции прокуратура открыла контртеррористическое расследование попытки мужчины с ножом попасть к Эйфелевой башне.

Никто не пострадал в результате инцидента, произошедшего поздно вечером 5 августа.

Подозреваемый, который находится под стражей, рассказал следователям, что он хотел напасть на солдата и был в контакте с членами экстремистской группировки «Исламское государство», сообщает агентство AFP 6 августа.

19-летний мужчина имеет психологические проблемы. Он, как сообщается, является французом, рожденным в западноафриканском государстве Мавритания.

Во время инцидента Эйфелева башня была освещена цветом парижской футбольной команды Сен-Жермен.

Франция находится в состоянии чрезвычайного положения после нападений, которые произошли в ноябре 2015 года в Париже, и в результате которых погибли 130 человек.