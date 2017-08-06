Немецкий политик призвал «временно загерметизировать вопрос аннексии Крыма»

Глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер считает, что «вопрос аннексии Крыма необходимо на время загерметизировать» и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой. Об этом он сказал в интервью изданию Funke Mediengruppe.

«Говоря о табу: я боюсь, что Крым нужно рассматривать как долгосрочное временное состояние», – отметил он.

Линднер заявил, что необходимо разработать такие предложения, которые бы позволили Путину изменить свою политику «без потери лица».

«Безопасность и благополучие в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой», – сказал он.

По данным опросов, Свободная демократическая партия проходит в Бундестаг на сентябрьских выборах. Ожидается, что «свободные демократы» могут сформировать альянс с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».