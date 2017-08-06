Войска Асада заняли последний оплот «Исламского государства» в провинции Хомс

Военные, подчиненные президенту Сирии Башару аль-Асаду, захватили последний оплот группировки «Исламское государство» в провинции Хомс, сообщают наблюдатели.

Город Аль-Сухно, расположенный примерно в 70 километрах к северо-востоку от знаменитого древнего города Пальмира, является последним на пути к восточному городу Дайр-эз-Заур, где правительственный гарнизон выдержал осаду «Исламского государства» с начала 2015 года.

Основанное в Лондоне Бюро наблюдения за правами человека в Сирии заявило, что 5 августа правительственные силы захватили город после артиллерийской подготовки и при поддержке российской авиации.

Пока нет официального подтверждения взятия города со стороны сирийского правительства.

Государственное информационное агентство SANA заявило, что армия окружила город с трех сторон.

С мая сирийская армия проводила военную кампанию при поддержке российской стороны для восстановления контроля над пустыней, которая отделяет столицу Дамаск от Дайр-эз-Заур и других городов в долине Евфрата.

Поддерживаемые США силы сирийской демократической оппозиции теперь контролируют более половины города Ракка – столице самопровозглашенного «Исламского государства».