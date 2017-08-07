Реальный срок за украинский флаг в Крыму – Радио Крым.Реалии

За что на самом деле посадили крымского фермера Владимира Балуха, вывесившего украинский флаг над домом после аннексии полуострова? Как выжить в Крыму в жаркую погоду? С чем Дмитрий Медведев приехал в Крым, и стоит ли верить обещаниям кремлевских чиновников?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарьей Свиридовой, адвокатом Владимира Балуха Ольгой Динзе, координатором движения «Евромайдан – Крым» Сергеем Мокренюком, заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ НАН Украины Вазирой Мартазиновой, президентом Украинского медицинского клуба, ответственным секретарем Всемирной федерации украинских врачебных обществ Иваном Сорокой, украинским специалистом в области автомобильных технологий Евгением Муджири, российским политологом Николаем Петровым и редактором экономического отдела украинского издания «Левый берег» Андреем Яницким.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.