Алексей Навальный оценивает шансы быть убитым в 50 процентов

Российский оппозиционер Алексей Навальный оценивает в 50 процентов шансы быть убитым за высказывания против президента Владимира Путина.

Об этом Навальный сказал в интервью американскому телеканалу CBS, фрагменты которого появились в интернете 5 августа. На вопрос о возможности оказаться в тюрьме из-за его антикоррупционной деятельности Навальный ответил, что такого рода решения принимает лично Путин, а «что у него в голове, никто не понимает». Полностью интервью выйдет в эфир 7 августа.

Самый известный критик российской власти – 41-летний Алексей Навальный намерен баллотироваться в президенты на выборах 2018 года, хотя официально у него такой возможности нет.

В Москве 6 августа ненадолго были задержаны два активиста предвыборного штаба оппозиционера Навального, раздававшие листовки. Как сообщает портал «ОВД-Инфо», их отпустили после проверки документов, протоколов не составляли. В тот же день в Мурманске также без протоколов отпустили семерых сторонников Навального, раздававших листовки и шары.

5 августа в Костроме на волонтера штаба Навального напал майор полиции. Активисту наложили швы на разбитую бровь, сообщил портал «​7х7»​.

Полицейские рейды в региональных штабах Навального и задержания его сторонников участились после начала его сторонниками акции «Агитсубботник» 8 июля.