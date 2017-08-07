В Москве установят первый в России общенациональный мемориал жертвам политических репрессий. Так называемая «Стена скорби» появится на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца.

Пока памятник накрыт специальным полотном. Официально его откроют в конце октября – в День памяти жертв политических репрессий.

Монумент высотой с двухэтажный дом будет представлять собой стену с несколькими арками. На стене будет написано слово «Помни» на разных языках. Территорию вокруг скульптуры планируют вымостить камнями, которые привезли из бывших городков и тюрем ГУЛАГа.