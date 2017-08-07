Правозащитники обнаружили на «Чонгаре» платные туалеты и медпункт без врача

Представители Крымской правозащитной группы провели мониторинг соблюдения прав лиц, пересекающих КПВВ «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом. Во время визита правозащитников в медпункте не оказалось врача, биотуалеты были закрыты, а воспользоваться услугами можно только за плату. Результаты мониторинга опубликовали накануне, 6 августа, на сайте КПГ.

«Пункт оказания медицинской помощи, расположенный в павильоне, был открыт, однако там никого не было. Продавщица в продуктовом киоске, который находится рядом с медпунктом, сообщила, что медработник здесь бывает, но не постоянно. Она сказала, что в случае недомогания может помочь вызвать скорую помощь», – говорится в сообщении.

Находящиеся рядом с павильоном 4 кабинки биотуалетов, предоставленных УВКБ ООН, были закрыты на ключ. На одной из них была надпись «Туалет платный, стоимость 3 грн». «Деньги за пользование туалетом принимал мужчина, который загружал прохладительные напитки в киоск. Он говорил людям, что туалет стоит 3 гривны или 10 российских рублей, и принимал деньги в обеих валютах», – отмечают правозащитники.

Вместе с тем, мониторы КПГ зафиксировали, что на информационном стенде Таможенной службы Украины в павильоне перед входом на КПВВ появился текст Постановления Кабмина Украины № 1035, которое было признано незаконным и отменено решением суда 14 июня 2017 года. Хотя в ходе прошлого мониторингового визита в марте 2017 года этого стенда не было.

Правозащитник отмечают, что им не разрешили фотографировать территорию около пункта пропуска: сотрудники Госпогранслужбы Украины пояснили свой отказ тем, что разрешение на съемку нужно получить у вышестоящего руководства, написав письменный запрос об этом.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».