Тиллерсон: вмешательство России в выборы в США вызвало «серьезное недоверие»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что вмешательство Москвы в американские президентские выборы в 2016 году вызвало «серьезное недоверие» между двумя странами и было «серьезным инцидентом». Об этом сам Тиллерсон заявил 7 августа за кулисами форума стран Юго-Восточной Азии в столице Филиппин Маниле.

Тиллерсон предупредил Лаврова, что правительство США решило отреагировать на решение Кремля о существенном сокращении размера американской дипломатической миссии в Москве. Однако госсекретарь также отметил, что Соединенные Штаты все еще хотят работать с Москвой и «неуместно» сокращать все связи из-за одной проблемы.

Тиллерсон сказал также, что Москва проявила «определенную готовность» искать пути продвижения в делах относительно Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее прокомментировал ход переговоров с Тиллерсоном. Лавров заявил, что несмотря на напряженность в двусторонних отношениях и внедрение новых санкций, считает что США готовы продолжать диалог с Россией по сложным вопросам.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Москвы. Это был шаг, который, по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, означает полномасштабную торговую войну против Москвы. Законодательство, принятое Конгрессом, имеет целью наказать Россию за военную агрессию в Украине и за возможное вмешательство в прошлогодние президентские выборы в США. Конгресс также ввел санкции в отношении Ирана и Северной Кореи.