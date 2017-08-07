На оперном фестивале в Херсонесе ждут певцов из России, США и Италии

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в аннексированном Севастополе с 12 по 20 августа анонсируют проведение музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе» с участием российских и зарубежных оперных певцов, сообщают на сайте музея.

Фестиваль пройдет на фоне античного города-музея под открытым небом. Организаторы рассчитывают, что он соберет более 3000 зрителей.

19 августа пройдет большой гала-концерт с участием звезд классической сцены. 20 августа выступят молодые исполнители ведущих российских театров. В дни фестиваля зрители услышат знаменитые арии из опер Чайковского «Евгений Онегин», Римского-Корсакова «Садко», «Снегурочка» и «Майская ночь», а также «Богему» и «Джанни Скикки» Пуччини, «Кармен» Бизе, «Севильского цирюльника» Россини.

«Во время фестиваля на сцену поднимутся: ведущий солист московского театра «Новая Опера» Василий Ладюк, лауреат международного конкурса «Maria Callas Grand Prix» и приглашенная артистка Большого театра Вероника Джиоева, ведущий солист партий в нью-йоркском «Метрополитен-опера» Владимир Маторин, а также оперный певец из Италии Валерио Згарджи. Помимо этого, на фестивале выступят Алексей Татаринцев, обладатель первой премии XV Международного конкурса имени Чайковского, и Агунда Кулаева, российская оперная певица, солистка Большого театра», – сказано в сообщении.

Стоимость билетов составляет от 500 до 750 рублей (210 – 320 грн – КР).

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.