В суде по «делу Чийгоза» начались прения сторон

В подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма 7 августа начались прения сторон по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Прения начались с выступления прокурора Анастасии Супряги.

Сам Ахтем Чийгоз принимает участие в заседании по видеоконференции. В начале заседания он заявил протест в связи с тем, что прокурор очень тихо и быстро говорит, из-за чего невозможно разобрать сути сказанного. Протест Чийгоза поддержал Александр Лисовой.

Ожидается, что 7 августа в ходе прений прокурор Анастасия Супряга запросит срок для Ахтема Чийгоза.

‪1 августа завершилось судебное следствие в деле одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.