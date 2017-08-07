Ректор КФУ Сергей Донич подал в отставку – СМИ

Ректор «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» (КФУ) Сергей Донич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 7 августа сообщают крымские СМИ.

По информации провластного сайта «Крыминформ», который ссылается на источник в министерстве образования и науки аннексированного Крыма, исполнять обязанности ректора будет Андрей Фалалеев.

Севастопольское издание «Примечания» сообщает, что Фалалеев должен приступить к работе не позже среды 9 августа.

Независимые источники Крым.Реалии в КФУ подтвердили информацию об отставке Сергея Донича.

Официального подтверждения этой информации на сайте КФУ, подконтрольного Кремлю министерства образования аннексированного Крыма, а также от самого Донича пока нет.

Сергей Донич возглавлял КФУ с октября 2014 года.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».