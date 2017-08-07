Все причастные к незаконному суду над украинцем Владимиром Балухом в аннексированном Крыму – а это около 20 лиц – рано или поздно ответят перед украинским судом. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказала юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

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«Прокуратура АРК в Киеве расследует все факты преступлений против украинских граждан в аннексированном Крыму. К незаконному преследованию Владимира Балуха причастны около 20 лиц – рано или поздно они предстанут перед судом за свои действия. Это сотрудники полиции, ФСБ, судьи разных уровней. Шанс, что их реально привлекут к ответственности, на мой взгляд, есть», – считает правозащитница.

4 августа Раздольненский районный суд Крыма вынес приговор украинцу Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф 10 тысяч рублей. В 2014 году фермер из поселка Серебрянка установил на крыше своего дома украинский флаг, а позднее повесил табличку с надписью «Улица Героев Небесной сотни, 18». В декабре 2016 года сотрудники ФСБ провели обыск в доме гражданской жены Владимира Балуха и якобы обнаружили там 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита украинца настаивает, что все эти предметы ему подбросили.