Госпогранслужба Украины: крымчанин пытался провезти боеприпасы через админграницу

Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины накануне, 7 августа, предупредили очередную попытку незаконного перемещения боеприпасов через админграницу с аннексированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на автомобиле «Дэу Ланос» прибыл 31-летний гражданин Украины, житель АР Крым, который следовал из Киева в Ялту. При осмотре транспортного средства с помощью служебной собаки, натренированной на поиск оружия и боеприпасов, под обшивкой переднего сидения автомобиля пограничники обнаружили 16 патронов к ПМ (пистолету Макарова – КР), которые запрещены для перемещения через админграницу», – сказано в сообщении

Патроны пограничники передали представителям Каланчацкого отделения Национальной полиции Украины и сообщили о возможном факте уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», добавили в пресс-службе.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».