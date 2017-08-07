В Кыргызстане три оппозиционные партии объявили о планах объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентских выборах в октябре.

Законодатели, представляющие партию «Онугуу-Прогресс», заявили, что лидер политической силы, Бакыт Торобаев, а также лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, сопредседатели партии «Ата-Журт» Акматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев решили создать новую политическую партию.

Законодатели сообщают, что в соответствии с соглашением, достигнутым 6 августа, новая партия, названия которой еще нет, предложит единого кандидата на президентских выборах, назначенных на 15 октября.

Торобаев, Мадумаров, Келдибеков и Ташиев среди 59 человек, которые подали документы, необходимые для того, чтобы стать кандидатом в президенты. Окончательный список официально зарегистрированных кандидатов в президенты будет обнародован 10 сентября.

Президенту Алмазбеку Атамбаеву, который возглавляет страну в Центральной Азии с декабря 2011 года, конституция запрещает баллотироваться на второй президентский срок подряд.