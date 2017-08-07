Глава МИД Польши: размещение дополнительных сил НАТО позволяет избежать «крымского сценария»

Размещение в Польше батальона НАТО, а также бригады США – всего около 5 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса – служит оборонительным целям и позволяет избежать повторения на территории страны «крымского сценария». Такое мнение в интервью российскому изданию «Коммерсант» высказал глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

«Имея 5 тысяч человек, ни на кого напасть нельзя. Это позволяет только избежать какого-то локального, низкоинтенсивного конфликта, избежать ситуации, которую мы наблюдали три года назад в Крыму, где неожиданно появились некие военные без опознавательных знаков. Я также напомню, что и доктрина НАТО носит оборонительный характер», – подчеркнул министр.

После начала агрессии России против Украины НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе.

На саммите в Варшаве в 2016 году НАТО приняла решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

В начале 2017 года в Польшу прибыли военные 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США.

Решение о поддержке национальных вооруженных сил государств Восточной Европы, входящих в НАТО, было принято Североатлантическим альянсом в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

Распоряжение о дислокации бронетанковой бригады отдал предыдущий президент США Барак Обама.

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».