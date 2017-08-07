Редактор газеты «Кримська світлиця»: в случае отсутствия поддержи государства, будем искать новые источники дохода

Главный редактор газеты «Кримська світлиця» Виктор Мержвинский заявил, что в случае прекращения финансирования издания украинским правительством, руководство газеты будет самостоятельно искать новые источники дохода. Об этом Мержвинский 7 августа рассказал Крым.Реалии, комментируя информацию о недостатке финансирования газеты.

«Осенью мы начнем обращаться во все инстанции с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. Если мы нужны государству, то это одно, если не нужны – начнем выживать самостоятельно и искать новые механизмы для выживания. Если мы услышим ответ: «идите на вольные хлеба» – пусть заявят об этом, а не прячутся», – отметил Мержвинский.

28 июля на странице «Кримської світлиці» в Фейсбуке опубликовали сообщение, в котором говорится, что летом 2016 года министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял о готовности помочь в решении проблем редакции газеты. В издании отмечают, что в июне текущего года получили письмо, подписанное замминистра культуры Светланы Фоменко, где указано, что выделение необходимых средств в поддержку «Кримської світлиці» нецелесообразно.

Ранее директор государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун сообщал, что для газеты «Кримська світлиця» необходимо выделить отдельную статью финансирования на 2018 год. По его словам, коллектив редакции готов расширять выпуск и создать англоязычную версию издания, однако для воплощения идеи в жизнь также необходима финансовая поддержка.

22 декабря 2016 года под стенами Кабинета министров Украины активисты НМПУ организовали пикет с требованием спасти «Кримську світлицю» и ряд культурологических изданий, которые входят в государственное предприятие «Национальное газетно-журнальное издательство». Поводом для акции стали финансовые проблемы и рекомендация Минкультуры Украины сократить штат сотрудников изданий, которые подчинены издательству.

«Кримська світлиця» издавалась в Крыму с 1992 года.

14 марта 2016 года вышел приказ гендиректора «Национального газетно-журнального издательства» о переводе редакции из Симферополя в Киев. Победителем объявленного в начале июня конкурса на должность главного редактора газеты «Кримська світлиця» стал симферополец, филолог Виктор Мержвинский.