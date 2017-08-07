Метеоролог: крымчанам стоит привыкать к резким перепадам температур

Из-за глобального потепления климат как в Крыму, так и на материковой части Украины будет становиться все более контрастным. Такой прогноз в эфире Радио Крым.Реалии озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ НАН Украины Вазира Мартазинова.

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«Экстремальная погода теперь наша новая норма. Пять дней может быть аномально жарко, пять дней аномально холодно, с резким перепадом между этими периодами. Причем в плане климата Украина находится в самом мягком регионе, если брать картину глобального потепления в мире. Сейчас меняется циркуляция воздушных потоков по всему земному шару. До середины 21-го века у нас будет все больше экстремально морозных зим, а летом – резких перепадов температур до 10 градусов», – отметила метеоролог.

По информации крымского гидрометцентра, в последний раз такой жаркий август на полуострове был в 2010 году – тогда максимальная температура воздуха составила +39,5°. Подконтрольные Кремлю власти Крыма уже объявили на полуострове повышенную пожарную опасность.





