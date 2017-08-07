Может ли приезд кремлевских начальников в аннексированный Крым улучшить экономическую ситуацию в регионе? Как себя чувствует крымская промышленность в условиях международной изоляции?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с российским политологом Николаем Петровым и редактором экономического отдела издания «Левый берег» Андреем Яницким.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.