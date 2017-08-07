В Крыму надеются закончить ремонт дороги Севастополь – Симферополь к 10 августа

Заместитель исполняющего обязанности главы подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Владимир Базаров утверждает, что на участке дороги Севастополь – Симферополь ремонтные работы могут быть окончены к 10 августа. Об этом он сообщил журналистам 7 августа, информирует севастопольское издание «Форпост».

По словам Базарова, «в течение двух дней подрядчик – симферопольская компания «ЛТК Групп» приступит к асфальтированию».

«Сейчас день и ночь работают. Я последний раз был в пятницу на этом участке и все делается для того, чтобы 10-го числа там запустить машины», – сказал чиновник.

В начале марта 2017 года участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, а для легковушек, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы Севастополь-Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, выделили 70 миллионов рублей (более 33 млн гривен – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 млн 900 тыс. грн – КР). Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».