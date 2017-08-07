Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя 7 августа начал рассматривать административное исковое заявления крымчанина Дмитрия Кисиева на несогласование митинга против коррупции 26 марта 2017 года. Об этом сообщил Крым.Реалии адвокат Кисиева Алексей Ладин.

«7 августа прошло первое заседание и начали рассмотрение дела по существу. Стороны утвердились в своих позициях. Сторона защиты просила признать действия администрации незаконной, а она в свою очередь настаивала, что их действия были законными. Был поставлен вопрос о привлечении заинтересованных лиц. Их привлекли и объявили перерыв», – рассказал Ладин.

По его словам, судебное разбирательство будет начато с начала, потому что «появились новые лица в деле».

Следующее заседание назначено на 28 августа на 11:00.

3 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отменил определение судьи Центрального райсуда Симферополя об оставлении без движения административного искового заявления крымчанина Дмитрия Кисиева.

В Крыму 26 марта, в день массовых антикоррупционных протестов, сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального организовали несколько одиночных пикетов. В результате которых сотрудники российской полиции задержали около десятка человек.

Координатор общественной инициативы «Навальный 2018. Крым» Дмитрий Кисиев и гражданский активист Алексей Ефремов были осуждены по статье 19.3 КоАП России – неповиновение законным требованиям сотрудников полиции к 10 суткам ареста и 500 рублей штрафа соответственно. Позже МВД России обжаловало приговор Ефремову в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма.

26 марта в России прошли массовые антикоррупционные акции, организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Всего на улицы российских городов вышли более 100 тысяч человек. Протесты были ознаменованы массовыми задержаниями. Количество людей, задержанных в разных городах России, варьируется в районе полутора тысяч человек.