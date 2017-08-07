Активисты около месяца пикетируют представительство президента Украины в Крыму, которое находится в Херсоне. Как рассказал Крым.Реалии глава «Общественного совета по вопросам Крыма» Изет Гданов, никто из протестующих не смог попасть на прием в представительство.

«Сегодня хотели попасть на личный прием. Представительство не работает. Несмотря на то, что сегодня понедельник двери не открывают, на телефонные звонки не отвечают», – сказал активист.

Он рассказал, что в связи с происходящим активисты обратились в полицию, написав заявления о том, что сотрудники ППУ в АРК предоставили правоохранительным органам, по мнению активистов, заведомо ложные сведения о побоях и захвате здания.

Как сообщил Крым.Реалии участник акции Эрфан Кудусов, активисты также рассматривают возможность расширения акции и проведения мероприятий в Киеве.

На момент публикации Крым.Реалии не удалось связаться с представителями Нацполиции.

10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание. Участники акции утверждают, что граждане, в том числе непосредственно крымчане, не могут попасть в здание представительства, на прием к его главе. Активисты заявили, что пытались войти в здание 13 июля, но так как им не открыли двери, те организовали приемную граждан в фойе здания. 14 июля участники акции рассказывали о том, что помощнику народного депутата Украины также не удалось попасть в здание ППУ в АРК.

В главном управлении Нацполиции в Херсонской области в комментарии Крым.Реалии проинформировали, что с заявлениями к правоохранителям обратились и участники пикета, и сотрудники представительства.