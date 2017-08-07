Парку львов «Тайган» не хватает воды из-за очередей водовозок у Белогорского водохранилища – Зубков

У крана подачи воды с Белогорского водохранилища, откуда берет воду сафари-парк «Тайган», образовались длинные очереди. Как рассказал Крым.Реалии собственник парка Олег Зубков, у водохранилища собираются водовозы, обеспечивающие водой строительство трассы «Таврида».

«На сегодня главная проблема для меня – это обеспечение парка «Тайган» водой. Мы расположены в степи, а сейчас август – пик жары. Той воды, что мы привозим машинами, катастрофически недостаточно. Образовалась еще одна непредвиденная проблема – это длинные очереди за водой перед Белогорским водохранилищем у крана подачи воды. Теперь машины парка часами стоят в очереди среди машин, которые возят воду на трассу «Таврида». Из-за этого машина вместо восьми ходок делает четыре за восемь часов рабочего дня. Приходится возить воду больше ночью», – рассказал бизнесмен.

По его словам в результате острого дефицита воды в парке уже высохли газоны и гибнут ценные растения.

Установившаяся в Крыму засуха лишила возможности сафари-парк «Тайган» получать воду из близлежащего Тайганского водохранилища.

Сафари-парк «Тайган» расположен на 32 гектарах в Белогорском районе Крыма. В нем проживают около 50 тигров, 100 львов и две тысячи других животных и птиц.

После аннексии Крыма Россией подача воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена.