В Евпатории насчитали 14 аварийных отключений света за выходные

За минувшие выходные в Евпатории насчитали 14 аварийных отключений света. Об этом на своей странице в Facebook 7 августа написал подконтрольный Кремлю глава администрации города Андрей Филонов.

«Аномальная жара стала испытанием не только для людей, но и электрических сетей. Из-за этого возникают аварии и сбои с подачей электроэнергии в жилые дома. Конечно, сети не выдерживают такой нагрузки. За минувшие выходные произошло 14 аварийных отключений», – написал Филонов.

В связи с этим российский глава администрации обратился к горожанам с просьбой экономнее использовать электроэнергию в часы пиковой нагрузки, то есть с 20.00 до полуночи.

В понедельник предприятие «Крымэнерго» призвало жителей полуострова экономить электроэнергию в жару, чтобы снизить нагрузку на энергооборудование.

Инструкцию с рекомендациями опубликовали 7 августа на сайте компании. В «Крымэнерго» советуют крымчанам заменить лампы накаливания на энергосберегающие или светодиодные, не использовать электронагревательную технику в жару, предотвратить попадание солнечных лучей через окна, увлажнять воздух, снизить затраты электричества, необходимого для работы холодильников.

Ночью 6 августа из-за аварии на подстанции «Старый Крым» были обесточены некоторые населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма. В компании «Крымэнерго» отключения света связывают с аномальной жарой на полуострове.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.