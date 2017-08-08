В сквере Севастополя обнаружили захоронения людей середины 18 века

В сквере имени Ахматовой в Севастополе при прокладке кабеля обнаружили захоронения людей середины 18 века, при этом люди лежали попарно ногами на восток, сообщает корреспондет Крым.Реалии.

По предположению сотрудников Музея героической обороны и освобождения Севастополя, время захоронения относится к периоду первой обороны города 1854-1855 годов. Подобных могил того периода в Севастополе в последнее время не находили.

Сообщается, что строительные работы на месте захоронения приостановлены.

Крымская или Восточная война проходила с 1853 по 1856 годы между Российской Империей и союзническими войсками Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского Королевства за господство на Ближнем Востоке и Балканах. Война закончилась Парижским миром, подписанным в 1856 году. Он лишил Россию права иметь военный флот на Черном море, а также крепости и прибрежные арсеналы.